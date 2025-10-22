Conte fa un regalo a Meloni un libro per i tre anni dell’esecutivo Tre anni di tasse e dentro c’è una dedica speciale – Il video

Giuseppe Conte sfodera un libro durante il suo intervento nell’Emiciclo di Montecitorio: è un testo realizzato dal Movimento 5 Stelle, intitolato “Governo Meloni, tre anni di tasse”, in coincidenza con il terzo compleanno dell’Esecutivo. «Noi abbiamo confezionato per lei un libro dei record, perché lei ha stabilito il record delle tasse – ha detto il pentastellato – Ha aumentato la pressione fiscale negli ultimi 10 anni come non mai». È stato questo il siparietto che si è aperto oggi durante le dichiarazioni di voto nell’Aula della Camera dei deputati, in risposta alla replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente in Aula. 🔗 Leggi su Open.online