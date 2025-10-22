Conte e Tudor quando la caccia agli alibi è peggio delle sconfitte

Si può prendere sei gol in trasferta e considerare il punteggio non la cosa peggiore della serata? O non vincere da oltre un mese e farlo dimenticare perché il contorno è quasi più inquietante del piatto principale? Antonio Conte e Igor Tudor ci sono riusciti in una gara tutt’altro che virtuosa a inseguire l’alibi o la spiegazione più comoda per i momenti difficili di Napoli e Juventus. Non uno spettacolo all’altezza di due tecnici di riconosciuta bravura e carattere marcato. Se esistesse davvero la famosa “scala Mazzarri” (peraltro ingenerosa nei suoi confronti), che nei dibattiti calcistici misura la ricerca di alibi e di colpe altrui per giustificare difficoltà e fallimenti, Conte e Tudor la starebbero salendo rapidamente. 🔗 Leggi su Panorama.it

