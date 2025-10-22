Conte e la disfatta del Napoli in Champions | riecheggia il discorso che Allegri fece dopo di lui
Dopo la sonora sconfitta del Napoli per 6-2 contro il PSV riecheggia un discorso fatto da Massimiliano Allegri ormai 6 anni fa dopo aver ereditato dal tecnico salentino la panchina dei bianconeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dichiarazioni che fanno storcere il naso quelle di Noa Lang. L'esterno olandese è stato impiegato pochissimo fin qui e, al termine della disfatta di Eindhoven, si è lasciato andare sul rapporto con Conte: segnali di crepe nello spogliatoio azzurro? - facebook.com Vai su Facebook
PSV-NAPOLI 6-2: DISFATTA STORICA PER CONTE https://youtu.be/Y7MGkgVxomo?si=7YxHJYsuyA6L9ZOc… via @YouTube - X Vai su X
Conte non si trattiene più in conferenza: “Situazioni spudorate”. Con chi ce l’ha dopo PSV-Napoli - La conferenza stampa di Antonio Conte dopo la disfatta del Napoli in casa del PSV in Champions League è stata un crescendo di pathos, fino al duro attacco ... Scrive fanpage.it
Napoli, Conte e la Champions: dal trionfo nazionale al tabù europeo - I numeri inchiodano il tecnico del Napoli: 45 partite in Champions, solo 16 vittorie. Secondo gonfialarete.com
Napoli Champions, disfatta storica: PSV travolge gli azzurri 6-2 - Il 21 ottobre 2025, gli azzurri di Antonio Conte hanno vissuto una vera e propria Caporetto ad ... Riporta lifestyleblog.it