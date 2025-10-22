"> Una notte da brividi per il Napoli e per Antonio Conte. Al Philips Stadion, sotto gli occhi impietriti di due tifosi speciali — Dries Mertens e Romelu Lukaku — gli azzurri hanno subito la peggiore sconfitta europea della loro storia. Come racconta Fabio Mandarini su Corriere dello Sport, Lukaku era passato in hotel a salutare la squadra, ma il clima nel post partita è stato pesantissimo. Conte non si è nascosto, anzi. «Sicuramente c’è delusione, ma quando capitano certe situazioni, non capitano mai per caso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Conte dopo il crollo di Eindhoven: «Serve un bagno di umiltà. Io per primo devo rimettermi in gioco»