Conte consegna a Meloni il libro ‘Tre anni di tasse’ | Non rida le famiglie al supermercato non possono comprare più nulla
“Ancora oggi, in una situazione drammatica, si presenta col libro dei sogni. Smetta di prendere in giro gli italiani. Guardi, noi abbiamo confezionato per lei un libro dei record, visto che ha aumentato le tasse come non mai. Si intitola ‘Tre anni di tasse’. Ora glielo consegno”. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha mostrato in Aula il libro dei primi tre anni di governo Meloni, intitolato appunto ‘Tre anni di tasse’. “Però qui non troverà niente su banche, imprese assicurative e giganti del web” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Nuova consegna firmata Conte Srl a Grottaglie (TA)! Il Sig. Francesco ha scelto un New Holland Agriculture T4030F usato garantito, sinonimo di affidabilità, potenza e prestazioni ancora al top. Grazie per la fiducia e buon lavoro con il tuo nuovo trattore! - facebook.com Vai su Facebook
Fra chi sostiene che a Gaza non ne ha "visti tanti dimagriti" e chi arriva a negare che l'esercito israeliano abbia sparato sui civili palestinesi inermi, oggi è stato davvero un grande onore avere partecipato alla cerimonia di consegna del premio per il dialogo e l - X Vai su X
'Governo Meloni: 3 anni di tasse', Conte regala libro alla premier con una dedica speciale - 'Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese' ... Come scrive adnkronos.com
Conte a Meloni, 'Wanna Marchi sarebbe fiera di te' - "Meloni dopo 3 anni di nulla con stipendi a picco, tasse e cassa integrazione che esplodono sale ancora sui palchi per attaccare me. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it