Conte consegna a Meloni il libro 'Tre anni di tasse' | Non rida le famiglie al supermercato non possono comprare più nulla

“Ancora oggi, in una situazione drammatica, si presenta col libro dei sogni. Smetta di prendere in giro gli italiani. Guardi, noi abbiamo confezionato per lei un libro dei record, visto che ha aumentato le tasse come non mai. Si intitola ‘Tre anni di tasse’. Ora glielo consegno”. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha mostrato in Aula il libro dei primi tre anni di governo Meloni, intitolato appunto ‘Tre anni di tasse’. “Però qui non troverà niente su banche, imprese assicurative e giganti del web” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conte consegna meloni libro'Governo Meloni: 3 anni di tasse', Conte regala libro alla premier con una dedica speciale - 'Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese' ... Come scrive adnkronos.com

Conte a Meloni, 'Wanna Marchi sarebbe fiera di te' - "Meloni dopo 3 anni di nulla con stipendi a picco, tasse e cassa integrazione che esplodono sale ancora sui palchi per attaccare me. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

