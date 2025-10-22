Conte a Meloni | Salario minimo? Mi ha detto ‘ci penserò’ e subito dopo ha aumentato lo stipendio a Brunetta e ai ministri – Video

“Sono venuto da lei a Palazzo Chigi insieme alle opposizioni per portarle la proposta sul salario minimo. Appena me ne sono andato ha aumentato lo stipendio a Brunetta, ai ministri e ai sottosegretari. È così che si fa?”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, rivolgendosi a Giorgia Meloni in dichiarazione di voto sulla linea del governo al prossimo Consiglio Ue. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

