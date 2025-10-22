Constantine 2 non è così imminente parla James Gunn dei DC Studios

Comingsoon.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence, si è fatto un gran parlare di Constatine 2. James Gunn, capo dei DC Studios, ha dichiarato in un podcast che finora non ha ancora letto un copione, però. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

constantine 2 non 232 cos236 imminente parla james gunn dei dc studios

© Comingsoon.it - Constantine 2 non è così imminente, parla James Gunn dei DC Studios

Altri contenuti sullo stesso argomento

Constantine 2, Keanu Reeves offre un nuovo aggiornamento sul progetto: &#232; la volta buona? - Keanu Reeves è tornato a parlare del sequel di Constantine, un progetto attesissimo dai fan che, negli ultimi mesi, ha vissuto momenti di incertezza a causa del nuovo corso del DC Universe alla Warner ... Segnala msn.com

Constantine 2: Keanu Reeves potrebbe abbandonare il progetto (il motivo &#232; comprensibile) - Il ritorno di Constantine sembrava ormai certo, con Keanu Reeves pronto a indossare di nuovo i panni dell’esorcista più carismatico del cinema. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Constantine 2 232 Cos236