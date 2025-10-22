Tra Keanu Reeves e il regista Francis Lawrence, si è fatto un gran parlare di Constatine 2. James Gunn, capo dei DC Studios, ha dichiarato in un podcast che finora non ha ancora letto un copione, però. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Constantine 2 non è così imminente, parla James Gunn dei DC Studios