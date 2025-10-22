Constantin 2 | James Gunn non ha ancora letto la sceneggiatura

James Gunn ha rivelato un importante aggiornamento sul suo coinvolgimento in Constantine 2. Il primo film, Constantine, è uscito nel 2005 e vedeva Keanu Reeves nel ruolo del protagonista. Altri membri del cast includevano Rachel Weisz, Shia LaBeouf e Tilda Swinton. Il sequel è rimasto in un limbo per diversi anni, ma negli ultimi mesi ci sono stati finalmente aggiornamenti positivi, anche da parte dello stesso Reeves, che all’inizio di ottobre ha rivelato che una nuova bozza della sceneggiatura era stata completata e che il team aveva intenzione di sottoporla allo studio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

