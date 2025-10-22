Consorzio mozzarella bufala campana Dop | Prodotto modello di sviluppo tra tradizione e innovazione

22 ott 2025

(Adnkronos) – “Quando facciamo qualcosa, lo facciamo con passione e professionalità, ed è per questo che i risultati ci danno soddisfazione”. Con queste parole Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, ha aperto il suo intervento nel corso dell’incontro 'Mozzarella di Bufala Campana-La sfida europea', alla Regie Cavallerizze della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

