Consorzio mozzarella bufala campana Dop | Prodotto modello di sviluppo tra tradizione e innovazione
(Adnkronos) – “Quando facciamo qualcosa, lo facciamo con passione e professionalità, ed è per questo che i risultati ci danno soddisfazione”. Con queste parole Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, ha aperto il suo intervento nel corso dell’incontro 'Mozzarella di Bufala Campana-La sfida europea', alla Regie Cavallerizze della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Mozzarella di Bufala Campana DOP I risultati saranno presentati il 22 ottobre alle ore 10.30 nella sede del Consorzio di Tutela, nelle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta, nell’ambito dell’evento “Mozzarella di Bufala Campana Dop, la sfida europea” Vai su Facebook
Consorzio di Tutela @MozzarellaBufalaDOP, with the Embassy in London, hosted a tasting by Rita Liberti of 3 buffalo mozzarella varieties, celebrating Campanian excellence and Italian food as a cultural ambassador. #MadeInItaly #FoodExperience #dipl - X Vai su X
Consorzio mozzarella bufala campana Dop: "Prodotto modello di sviluppo tra tradizione e innovazione" - Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop: “La mozzarella di bufala campana è un prodotto che si fa mangiare, nato con la ricetta del nonno ma cresci ... Si legge su adnkronos.com
La mozzarella di bufala campana Dop raggiunge un pubblico digitale di 37 milioni di utenti - La mozzarella di bufala campana Dop è considerata il cibo romantico per eccellenza dai consumatori europei, capace di renderli felici al primo morso, e la sua audience digitale raggiunge 37 milioni di ... Si legge su msn.com
Festival Gusto - Francia, regina dell'importazione della mozzarella di bufala campana - Il boom del turismo in Campania ha contribuito anche all’aumento dei consumi di mozzarella fuori dall’Italia (In colla ... repubblica.it scrive