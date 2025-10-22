Consorzio di Bonifica del Volturno si torna al voto per voltare pagina

“Dopo dieci anni, il Consorzio di Bonifica del Volturno torna finalmente al voto. È un passaggio che segna il ritorno alla piena normalità istituzionale, frutto di un lavoro fatto di buone pratiche, di regole rispettate, di trasparenza e di un impegno quotidiano per la legalità”. Così Francesco Todisco, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Volturno in relazione alle elezioni in programma il prossimo 9 novembre. ( https:www.consbiv.ititindexx.php ) “In questi anni – ha ricordato durante una conferenza stampa – abbiamo costruito un percorso solido, che non sarà disperso: grazie alla collaborazione con la Regione Campania e con Libera, avvieremo nuove attività di monitoraggio civico, di formazione e di partecipazione per rendere sempre più trasparente e condivisa la gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it