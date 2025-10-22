Consorzio di Bonifica del Volturno si torna al voto per voltare pagina
“Dopo dieci anni, il Consorzio di Bonifica del Volturno torna finalmente al voto. È un passaggio che segna il ritorno alla piena normalità istituzionale, frutto di un lavoro fatto di buone pratiche, di regole rispettate, di trasparenza e di un impegno quotidiano per la legalità”. Così Francesco Todisco, Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica del Volturno in relazione alle elezioni in programma il prossimo 9 novembre. ( https:www.consbiv.ititindexx.php ) “In questi anni – ha ricordato durante una conferenza stampa – abbiamo costruito un percorso solido, che non sarà disperso: grazie alla collaborazione con la Regione Campania e con Libera, avvieremo nuove attività di monitoraggio civico, di formazione e di partecipazione per rendere sempre più trasparente e condivisa la gestione del territorio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Verso il Centenario del Consorzio: al via il concorso di idee per la realizzazione del nuovo logo istituzionale del Consorzio di Bonifica - facebook.com Vai su Facebook
Il Consorzio di bonifica al villaggio Coldiretti: «Agricoltura parte essenziale della nostra attività» - Il Giunco - X Vai su X
BASSO VOLTURNO - Todisco: Il Consorzio torna al voto e sceglie legalità e concretezza. Avviata una collaborazione con l’Associazione Libera, la sponda della Regione Campania - È un passaggio che segna il ritorno alla piena normalità istituzionale, frutto di un lavoro fatto di buone pr ... Da casertafocus.net
Consorzio Bonifica del Volturno, termina il commissariamento di Todisco, che ora si candida alla guida politica dell’ente - “Il 9 novembre il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno tornerà alla normalità. Si legge su corriereirpinia.it
Consorzio bonifica, sul torrente Rovigo rimossi rifiuti - A 5 mesi esatti di distanza dalla frana dei rifiuti nell'alveo del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio (Firenze) nell'Alto Mugello, si è conclusa la fase di rimozione massiva dei rifiuti e di ... Da ansa.it