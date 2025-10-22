Consorzio di bonifica al voto dopo 10 anni di commissariamento

Dopo dieci anni, il Consorzio di Bonifica del Volturno torna finalmente al voto. È un passaggio che segna il ritorno alla piena normalità istituzionale, frutto di un lavoro fatto di buone pratiche, di regole rispettate, di trasparenza e di un impegno quotidiano per la legalità”. Così Francesco. 🔗 Leggi su Casertanews.it

