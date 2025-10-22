Consiglio Europeo | Meloni riferisce alla Camera
Sull’Ucraina e il Medio Oriente ha riferito in aula la premier Meloni, che domani parteciperà al Consiglio Europeo. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Stamani là premier Meloni ha fatto il discorso in Senato in vista del Consiglio Europeo di Bruxelles. Poi è venuta qui alla Camera e ha consegnato il testo scritto di quello stesso discorso (almeno quello…) Ora torna al Senato e fa il dibattito lì. Poi torna alla Ca - X Vai su X
Corriere della Sera. . Alle 9.36 la seduta si apre. Alle 9.38 Meloni inizia a parlare. «Onorevoli senatori, il Consiglio europeo si terrà ancora una volta in un frangete internazionale complesso. L'Italia si presenta al compimento del terzo anno di governo, forte di - facebook.com Vai su Facebook
Meloni: “Flessibilità per la difesa va resa permanente, nemmeno un euro tolto da altro. Aumentare la pressione su Mosca” - La premier al Senato chiede flessibilità permanente sul Patto di stabilità per la difesa e maggiore pressione su Mosca ... Da ilfattoquotidiano.it
Giorgia Meloni in Parlamento, la posizione dell'Italia in vista del Consiglio europeo - La presidente del Consiglio informa prima il Senato e poi la Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì 23 ottobre ... ilfoglio.it scrive
Consiglio Europeo, le comunicazioni della Meloni al Senato - La premier Giorgia Meloni è nell'aula del Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre ... Scrive interris.it