Consiglio comunale approvata la fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle primarie
Il consiglio comunale, presieduto da Sebastiano Anastasi, ha approvato, nella seduta di ieri, all'unanimità dei 28 presenti, la variazione al bilancio di previsione 20252027, competenza 2025, per il servizio di fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni delle scuole primarie statali
