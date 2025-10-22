Conservatorio di Benevento concorso per docenti | bando e figure richieste

Tempo di lettura: 4 minuti Il Conservatorio di Benevento, in Campania, ha indetto nuovi concorsi per docenti. Le selezioni pubbliche sono finalizzate alla formazione di una graduatoria di idonei per il conferimento d’incarichi d’insegnamento in diverse discipline. È possibile candidarsi entro il giorno 8 novembre 2025. Di seguito spieghiamo in modo chiaro e dettagliato i requisiti richiesti, le informazioni sull’iter selettivo, come presentare la domanda di ammissione e ogni altra informazione utile. Inoltre rendiamo disponibile il bando da scaricare. CONSERVATORIO DI BENEVENTO CONCORSI DOCENTI. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Conservatorio di Benevento, concorso per docenti: bando e figure richieste

Leggi anche questi approfondimenti

Continua il progetto internazionale del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento! La Prof.ssa Giovanna Riboli, docente e direttrice della Schola Cantorum del Conservatorio, e Cristian Morgillo, studente del biennio di Organo, si trovano a Tallahasse - facebook.com Vai su Facebook

Nuove #opportunità per docenti al Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento (@consbenevento) Requisiti: diploma accademico II livello o equivalente e esperienza artistica. ? Scadenza: 8/11/2025 Scopri di più e candidati: https://cliclavoro.gov.it/concor - X Vai su X

Autunno Chitarristico al Conservatorio: Benevento capitale internazionale della chitarra - Si è conclusa con straordinario successo l’edizione 2025 dell’Autunno Chitarristico, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sotto l’a ... Si legge su msn.com

Conservatorio Venezze cerca docente di canto, ma i «giudizi sono generici» e il Tar annulla il concorso: la prof vince il ricorso - Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha emesso una sentenza che scuote il mondo accademico musicale: è stata annullata la graduatoria di merito e il decreto di approvazione degli ... Da ilgazzettino.it

Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento porta a Philadelphia l'Opera italiana - Il Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento, l’11 e il 12 aprile, 2025, porta al Kimmel Center for the Performing Arts di Philadelphia l’Opera italiana – Patrimonio culturale ... Secondo ilmessaggero.it