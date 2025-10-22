Conservatorio a Bagnaia l' accusa dei residenti | Nessun dialogo ma solo doppi fini

“Su palazzo Gallo non c'è mai stata interlocuzione con noi residenti. Si tratta di una decisione calata dall'alto”. Il futuro dello storico immobile all'interno del borgo di Bagnaia preoccupa parte dei residenti dell'ex comune, e nella mattinata di oggi, 22 ottobre, è stata indetta una conferenza. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

