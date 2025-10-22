Consacrata la chiesa E l’80enne don Mario resta

Grande partecipazione alla consacrazione della chiesa parrocchiale Santa Maria Annunciata a Ponte Tavollo a Gabicce Mare. Durante la cerimonia, presieduta dall’ arcivescovo di Pesaro monsignor Sandro Salvucci, l’assemblea dei fedeli ha ricevuto anche la notizia della conferma della presenza del parroco don Mario Guidi per un altro anno ancora alla guida della parrocchia. "Don Mario aveva espresso da tempo la volontà di consacrare la chiesa – ha detto l’arcivescovo all’inizio della cerimonia –. Lo ringraziamo per il suo impegno e per il risultato raggiunto. Per questo gli ho anche proposto di rimanere ancora un anno, per poter condividere con la sua comunità il risultato del suo operato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consacrata la chiesa. E l’80enne don Mario resta

