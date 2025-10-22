Confimprenditori | Bene Meloni su revisione Green Deal

Confimprenditori sostiene la posizione di Meloni sul Green Deal: servono obiettivi ambientali realistici e compatibili con l’industria italiana. ROMA – “Condividiamo pienamente la posizione espressa dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla revisione della Legge europea per il clima. Finalmente l’Italia prende una posizione chiara e coraggiosa, a tutela della propria industria e delle piccole e medie imprese che rappresentano il vero motore economico del Paese. Come ha ricordato la premier, distruggere l’industria nazionale in nome di un’ideologia green non è credibile né sostenibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

