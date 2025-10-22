Confimprenditori | Bene Meloni su revisione Green Deal
Confimprenditori sostiene la posizione di Meloni sul Green Deal: servono obiettivi ambientali realistici e compatibili con l’industria italiana. ROMA – “Condividiamo pienamente la posizione espressa dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla revisione della Legge europea per il clima. Finalmente l’Italia prende una posizione chiara e coraggiosa, a tutela della propria industria e delle piccole e medie imprese che rappresentano il vero motore economico del Paese. Come ha ricordato la premier, distruggere l’industria nazionale in nome di un’ideologia green non è credibile né sostenibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
?9 ottobre 2025, ore 10.00 – 13.00 Camera dei Deputati – Sala Matteotti, Palazzo Theodoli-Bianchelli, Piazza del Parlamento 19, Roma. Un incontro promosso da FISMIC CONFSAL e Confimprenditori per affrontare uno dei temi centrali del nostro tempo: c - facebook.com Vai su Facebook
#Automotive, @Confimprenditor: Bene iniziativa congiunta Italia-Germania - X Vai su X
Automotive: Confimprenditori, bene iniziativa congiunta Italia-Germania - La lettera inviata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla ... Segnala borsaitaliana.it
***Pnrr: Meloni, con revisione risorse in sicurezza, priorita' le imprese - "Questa proposta di revisione del Pnrr mette in sicurezza tutte le risorse gia' previste per il ... Riporta ilsole24ore.com
Meloni, revisione del Pnrr ci permette di superare le criticità - La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti ... Segnala notizie.tiscali.it