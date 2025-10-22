Confimprenditori | Bene Meloni su revisione Green Deal

Lopinionista.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confimprenditori sostiene la posizione di Meloni sul Green Deal: servono obiettivi ambientali realistici e compatibili con l’industria italiana. ROMA – “Condividiamo pienamente la posizione espressa dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla revisione della Legge europea per il clima. Finalmente l’Italia prende una posizione chiara e coraggiosa, a tutela della propria industria e delle piccole e medie imprese che rappresentano il vero motore economico del Paese. Come ha ricordato la premier, distruggere l’industria nazionale in nome di un’ideologia green non è credibile né sostenibile. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

confimprenditori bene meloni su revisione green deal

© Lopinionista.it - Confimprenditori: “Bene Meloni su revisione Green Deal”

Approfondisci con queste news

Automotive: Confimprenditori, bene iniziativa congiunta Italia-Germania - La lettera inviata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e dalla ... Segnala borsaitaliana.it

***Pnrr: Meloni, con revisione risorse in sicurezza, priorita' le imprese - "Questa proposta di revisione del Pnrr mette in sicurezza tutte le risorse gia' previste per il ... Riporta ilsole24ore.com

Meloni, revisione del Pnrr ci permette di superare le criticità - La proposta di revisione del Pnrr "ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Confimprenditori Bene Meloni Revisione