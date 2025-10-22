Conferenza stampa Tudor sfogo dell’allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve Svelato il retroscena

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Tudor, sfogo del tecnico pre Real Madrid Juve! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole. Ecco il retroscena. Uno sfogo inatteso, un’analisi che spiazza. La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Real Madrid-Juve rischia di lasciare un segno profondo. Di fronte alla dirigenza al completo, seduta in prima fila, il tecnico croato ha offerto una disamina del momento difficile della squadra che ha sorpreso tutti, tornando sugli episodi arbitrali e sul calendario. Champions League 20252026: calendario, risultati, classifica Lo sfogo di Tudor: “Senza errori saremmo primi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conferenza stampa tudor sfogo dell8217allenatore come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre real madrid juve svelato il retroscena

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor, sfogo dell’allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve. Svelato il retroscena

Altre letture consigliate

Tudor si sfoga in conferenza prima di Real Madrid-Juventus: la reazione stupita di Comolli e della dirigenza - La dirigenza della Juventus era presente in conferenza davanti a Tudor: ecco come sono state prese le parole del tecnico. Segnala calciomercato.com

conferenza stampa tudor sfogoTudor a Sky: "Io in discussione? Penso zero a me e 100 ai ragazzi. Bella partita per riscattarsi, ma bisogna andare oltre le nostre possibilità. Sfogo sul calendario? Anomalia ... - Igor Tudor è stato intervistato da Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. Secondo tuttojuve.com

conferenza stampa tudor sfogoTudor a Sky: "Bella partita per riscattarsi, ma bisogna andare oltre le nostre possibilità. Sfogo sul calendario? Anomalia enorme, giusto dirlo" - Igor Tudor è stato intervistato da Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Sfogo