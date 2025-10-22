Conferenza stampa Tudor sfogo dell’allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve Svelato il retroscena

Conferenza stampa Tudor, sfogo del tecnico pre Real Madrid Juve! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole. Ecco il retroscena. Uno sfogo inatteso, un’analisi che spiazza. La conferenza stampa di Igor Tudor alla vigilia di Real Madrid-Juve rischia di lasciare un segno profondo. Di fronte alla dirigenza al completo, seduta in prima fila, il tecnico croato ha offerto una disamina del momento difficile della squadra che ha sorpreso tutti, tornando sugli episodi arbitrali e sul calendario. Champions League 20252026: calendario, risultati, classifica Lo sfogo di Tudor: “Senza errori saremmo primi”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor, sfogo dell’allenatore! Come ha reagito la dirigenza alle sue parole pre Real Madrid Juve. Svelato il retroscena

Altre letture consigliate

Così Antonio Conte nella conferenza stampa prima della sfida con il PSV #Tuttosport #Napoli #Conte - facebook.com Vai su Facebook

"Niente Tomahawk, niente soldi, niente conferenza stampa qui dentro. Arrivederci!" Trump ha cacciato Zelensky in fretta, non gli ha nemmeno permesso di tenere la conferenza stampa alla Casa Bianca. Zelensky ha dovuto trovare un posto all'esterno c - X Vai su X

Tudor si sfoga in conferenza prima di Real Madrid-Juventus: la reazione stupita di Comolli e della dirigenza - La dirigenza della Juventus era presente in conferenza davanti a Tudor: ecco come sono state prese le parole del tecnico. Segnala calciomercato.com

Tudor a Sky: "Io in discussione? Penso zero a me e 100 ai ragazzi. Bella partita per riscattarsi, ma bisogna andare oltre le nostre possibilità. Sfogo sul calendario? Anomalia ... - Igor Tudor è stato intervistato da Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. Secondo tuttojuve.com

Tudor a Sky: "Bella partita per riscattarsi, ma bisogna andare oltre le nostre possibilità. Sfogo sul calendario? Anomalia enorme, giusto dirlo" - Igor Tudor è stato intervistato da Sky Sport dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid. Secondo tuttojuve.com