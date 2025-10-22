Conferenza stampa Berenbruch post Inter U23 Renate | Contento di essere a disposizione dispiace per il pari L’intesa con Lavelli…

Conferenza stampa Berenbruch post Inter U23 Renate: le parole del centrocampista nerazzurro dopo il pareggio in Serie C. La conferenza stampa di Thomas Berenbruch al termine di Inter U23 Renate, match di ieri del 9° turno del girone A di Serie C terminato sull'1 a 1. COME STO? – « Finalmente sto bene. Ho dovuto risolvere, quest'estate, dei problemi fisici che mi portavo dietro dallo scorso anno. Speravo di rientrare prima onestamente ma sono contento di essere a disposizione. Mi spiace per il pareggio, però guardiamo già alla prossima gara ». LA CONNESSIONE CON LAVELLI – « Con Lavelli gioco da diversi anni.

