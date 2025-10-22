Conferenza Chivu pre Napoli-Inter | fissato l’orario

Ilnerazzurro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza Chivu pre Napoli-Inter. Archiviata la splendida vittoria per 4-0 contro l’Union Saint-Gilloise in Champions League, l’Inter di Cristian Chivu è già concentrata sul prossimo impegno di Serie A 202526, dove affronterà il Napoli di Antonio Conte al Diego Armando Maradona. Se da una parte i nerazzurri volano sulle ali dell’entusiasmo grazie a sette vittorie consecutive tra campionato e coppa, dall’altra il Napoli arriva alla sfida dopo la pesante batosta subita in Olanda contro il PSV, un sonoro 2-6 che ha lasciato strascichi profondi nell’ambiente partenopeo. Chivu presenta Napoli-Inter: conferenza stampa alla vigilia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conferenza chivu pre napoliUnion SG-Inter, conferenza Chivu: "Dobbiamo mantenere entusiasmo. Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli" - Stiamo cercando di recuperare Thuram, ma non ci sarà contro il Napoli". Da eurosport.it

conferenza chivu pre napoliInter, Chivu: "Vogliamo onorare il nostro blasone. Thuram? A Napoli non ci sarà" - Inter, match valido per la terza giornata della League Phase di Champions League. tuttomercatoweb.com scrive

Inter, Chivu: "Tracollo del Napoli? Da allenatore ed ex giocatore ho capito una cosa" - Cristian Chivu ieri sera ha analizzato anche in conferenza stampa la vittoria netta della sua Inter a Bruxelles. Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Chivu Pre Napoli