Conference League partite e orari tv | guida completa alla seconda giornata

Roma, 22 ottobre 2025 – Tutto pronto per la seconda giornata di Conference League. Dopo due settimane, le squadre tornano in campo per cercare la qualificazione al prossimo turno. Occhi sulla Fiorentina di Stefano Pioli, alle prese con una stagione iniziata nel peggior modo possibile. In campionato, infatti, i viola si trovano all'ultimo posto al pari di Pisa e Genoa con zero vittorie e appena tre punti conquistati finora. In Conference League, invece, è arrivata una buona vittoria nella prima giornata contro il Sigma Olomouc nel segno di Piccoli e Ndour. Pioli e i suoi torneranno in campo domani alle 18:45 contro il Rapid Vienna, che nel primo turno ha subito la pesante sconfitta per 4-1 contro il Lech Poznan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

