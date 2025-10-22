Confcommercio e Riviera Banca consolidano la collaborazione a sostegno delle imprese del territorio

Riminitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si rafforza il legame tra Confcommercio della provincia di Rimini e Riviera Banca Bcc, una collaborazione che ha preso forma con il progetto culturale Sala delle Donne e prosegue ora con nuove iniziative dedicate alla crescita e al consolidamento delle imprese del territorio. La partnership è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

confcommercio riviera banca consolidanoConfcommercio Rimini e RivieraBanca BCC consolidano la collaborazione a sostegno delle imprese del territorio - Si rafforza il legame tra Confcommercio della provincia di Rimini e RivieraBanca BCC, una collaborazione che ha preso forma con il progetto culturale Sala ... Segnala chiamamicitta.it

RivieraBanca, sinergia con Confcommercio per aiutare le imprese del territorio - Si rafforza il legame tra Confcommercio della provincia di Rimini e RivieraBanca, una collaborazione che ha preso forma con il progetto culturale Sala delle Donne e prosegue ora con nuove iniziative d ... Come scrive altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Confcommercio Riviera Banca Consolidano