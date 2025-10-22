Confagricoltura Salerno | Servono scelte coraggione nella prossima legge di bilancio

Salernotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prossima legge di bilancio sarà un passaggio decisivo anche per il mondo agricolo, chiamato a fronteggiare una fase economica ancora complessa tra aumento dei costi, riduzione dei margini e difficoltà strutturali che mettono alla prova la tenuta delle imprese.“Come Confagricoltura – spiega. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

confagricoltura salerno servono scelteConfagricoltura Salerno, sos al Governo: "Servono scelte coraggiose" - Costantino conclude con un appello alla responsabilità politica e istituzionale: «Le aziende agricole non chiedono sussidi, ma condizioni eque per poter lavorare, investire e crescere. Secondo msn.com

confagricoltura salerno servono scelteLegge di Bilancio, Confagricoltura Abruzzo: “servono scelte che diano futuro all’agricoltura” - "In vista della prossima Legge di Bilancio, Confagricoltura Abruzzo ritiene opportuno che il Governo preveda interventi mirati a rafforzare ... Si legge su marsicalive.it

Cerca Video su questo argomento: Confagricoltura Salerno Servono Scelte