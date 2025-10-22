Confagricoltura Salerno | Fare scelte coraggiose in Legge Bilancio

Tempo di lettura: 2 minuti La prossima legge di bilancio sarà un passaggio decisivo anche per il mondo agricolo, chiamato a fronteggiare una fase economica ancora complessa tra aumento dei costi, riduzione dei margini e difficoltà strutturali che mettono alla prova la tenuta delle imprese. “Come Confagricoltura – spiega Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno – siamo in pressing sul Governo affinché vengano adottate misure capaci di restituire fiato e prospettiva al settore primario, che continua a rappresentare una componente strategica per la nostra economia”. Al centro delle richieste avanzate dall’Organizzazione ci sono quattro punti chiave, che Confagricoltura ritiene fondamentali per sostenere la competitività e la sostenibilità del sistema agricolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

