Conegliano ha sconfitto Monviso con un secco 3-0 (25-10; 25-21; 25-19), infilando così la quarta vittoria consecutiva nella Serie A1 di volley femminile e agganciando Novara al comando della classifica generale con undici punti all’attivo a parità di incontri disputati. Le Campionesse d’Europa hanno così rialzato la testa dopo la sconfitta subita sabato contro Milano nel match che metteva in palio la Supercoppa Italiana a Trieste, imponendosi con il massimo scarto al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato (previsto a dicembre, quando le Pantere giocheranno il Mondiale per Club). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Conegliano rialza la testa dopo aver perso la Supercoppa, Haak e Lubian trascinanti contro Monviso