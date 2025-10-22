Conduttore filo-putiniano Solovyov deride Trump per video AI del tycoon contro proteste No Kings | Vuol essere imperatore del mondo - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul canale Rossija 1, il conduttore e i suoi ospiti prendono in giro in diretta il tycoon, ridicolizzando la risposta data ai manifestanti e scherzando sul sogno trumpiano di diventare "Imperatore d'America, anzi no: del mondo" Il video creato con l'intelligenza artificiale con cui il Preside. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

conduttore filo putiniano solovyov deride trump per video ai del tycoon contro proteste no kings vuol essere imperatore del mondo video

© Ilgiornaleditalia.it - Conduttore filo-putiniano Solovyov deride Trump per video AI del tycoon contro proteste "No Kings": "Vuol essere imperatore del mondo" - VIDEO

Scopri altri approfondimenti

Pronto il Roccella Jazz, assenza di gravità filo conduttore - Tutto pronto per Roccella Jazz, la storica e nota rassegna musicale italiana che tra qualche anno festeggerà il suo mezzo secolo di vita. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Conduttore Filo Putiniano Solovyov