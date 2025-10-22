Condò mette in luce un problema della Juventus | Hai riempito la squadra di punte ma Tudor… L’analisi del giornalista non lascia dubbi!

Condò, giornalista di Sky, ha analizzato così il momento che sta attraversando la Juventus, posando la lente d’ingrandimento sull’attacco. Un attacco stellare sulla carta, un rebus irrisolto in campo. L’analisi del noto giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, sul momento della Juventus è lucida e tagliente: la dirigenza ha riempito la squadra di punte, ma Igor Tudor non sembra intenzionato a utilizzarle tutte insieme, creando un paradosso tattico. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SULLA CHAMPIONS LEAGUE “Troppe punte per il gioco di Tudor”. La critica di Condò, espressa durante la trasmissione Champions League Show, va dritta al cuore del problema che sta affliggendo la Signora in questo avvio di stagione, culminato con sei partite consecutive senza vittorie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

