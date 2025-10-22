Aveva preso novanta giorni di tempo – il termine sarebbe stato quello del 23 ottobre – ma ha deciso per una proroga di altrettanti giorni la Corte d’Assise di Modena per motivare la sentenza emessa nei confronti di Mohamed Gaaloul, il tunisino 32enne condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio di Alice Neri. La sentenza era arrivata all’esito di un processo delicato, caratterizzato da momenti di estrema sofferenza ma anche di tensioni a fronte di soventi scontri tra periti e perizie. Il 23 luglio, poi, la Corte presieduta dalla dottoressa Ester Russo aveva pronunciato la sentenza nei confronti di Gaaloul, accusato di aver ammazzato a coltellate – almeno sette –, nelle campagne di Concordia la notte tra il 17 e il 18 novembre 2022 la giovane mamma di Ravarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Condanna di Gaaloul a 30 anni, altri tre mesi per le motivazioni