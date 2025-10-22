Concorso PNRR3 | Concorso straordinario bis non può essere inserito tra i titoli culturali Pillole di Question Time

Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato un dubbio frequente tra i candidati: la possibilità di inserire il concorso straordinario bis tra i titoli culturali nella domanda di partecipazione al concorso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Concorso docenti PNRR3: posso iscrivermi? Controlliamo insieme il titolo di accesso - X Vai su X

Concorso PNRR3: il servizio della scuola paritaria va inserito per avere 2 punti per anno in graduatoria - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: titolo di accesso, riserve, altri titoli e preferenze. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Si legge su orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, ultimi giorni per la domanda – DIRETTA ore 15,30 - Pubblicato il bando di concorso del cosiddetto PNRR 3, che prevede un contingente di assunzioni da effettuare in un triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, nello specifico 30. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Concorso PNRR3, posti per 58mila docenti: requisiti e prove d’esame - 000 posti tra infanzia, primaria e secondaria, per docenti comuni e di sostegno. Si legge su catania.liveuniversity.it