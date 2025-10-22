Concorso PNRR 3 | problemi pagamento contributo segreteria
Molti candidati al Concorso PNRR 3 segnalano difficoltà. I problemi tecnici riguardano il pagamento del contributo di segreteria. Specifiche anomalie emergono nella gestione Pago In Rete e nella generazione dei bollettini per più classi di concorso. L'USR Sardegna ha fornito chiarimenti su chi contattare per l'assistenza.Il contesto del bando PNRR 3 e le modalità di iscrizioneIl Nuovo Concorso Docenti PNRR 3 rappresenta un'importante fase di reclutamento nel settore scolastico, con un bando che mette a disposizione un totale di 58.135 posti. La suddivisione prevede 30.759 cattedre per la scuola secondaria (primo e secondo grado) e 27. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
