Nella giornata del 22 ottobre 2025, il Centro di reclutamento di Roma della Guardia di finanza ha pubblicato il bando di concorso pubblico per un totale di 1.985 allievi finanzieri. La selezione, che è per titoli ed esami, prevede la suddivisione del contingente tra ordinario (per 1.765 posti) e di mare (per 220 posti). Inoltre, il bando riporta i requisiti richiesti agli interessati per inviare la domanda di candidatura, nonché le prove previste per la selezione dei vincitori. Ecco, quindi, dove reperire il bando di concorso della Guardia di finanza e come inviare la domanda entro la scadenza prefissata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Concorso Guardia di finanza 2025: bando, posti e domanda