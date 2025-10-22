Concorso Guardia di Finanza 2025 | 1.985 posti per allievi finanzieri pubblicato il bando

Diplomati cercasi: è stato pubblicato il bando per la selezione di 1.985 allievi finanzieri nella Guardia di Finanza, con scadenza alle ore 12 del 21 novembre 2025. Una delle principali occasioni pubbliche dell’anno per chi punta a una carriera nelle forze dell’ordine: requisiti, prove, scadenze e consigli utili. Quanti posti prevede il concorso GdF 2025 e come sono suddivisi? Il bando prevede. 🔗 Leggi su Feedpress.me

