Concorso docenti PNRR3 | servizio classi accorpate titoli RISPOSTE AI QUESITI

Concorso docenti PNRR3: bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per la scuola primaria, la domanda di partecipazione va presentata entro il 29 ottobre ore 23:59 attraverso la piattaforma Concorsi e Procedure selettive. Come compilarla correttamente? La consueta rubrica di Question Time ha ospitato Manuela Pascarella Responsabile reclutamento FCL CGIL, che ha risposto ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it