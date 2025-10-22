Concorso docenti PNRR3 | posso iscrivermi? Controlliamo insieme il titolo di accesso
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso PNRR3 bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria è possibile fino al 29 ottobre 2025 ore 23.59 tramite la piattaforma Concorsi e Procedure selettive. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
