Concorso docenti PNRR3 | iscrizioni entro 29 ottobre Scarica l’e-book di Lalla con le istruzioni sui titoli di accesso Scopri come averlo gratuitamente
Pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grad0, DDG n. 29392925 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. In entrambi i bandi è possibile candidarsi sia per posto comune che sostegno, se in possesso dei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
Concorso docenti PNRR3, data e numero atto per servizio civile nazionale/universale. Cosa indicare. FAQ ufficiale Ministero Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3, data e numero atto per servizio civile nazionale/universale. Cosa indicare. FAQ ufficiale Ministero - X Vai su X
Concorso PNRR3, iscrizione con riserva e percorsi abilitanti: le novità - Concorso PNRR3, potranno presentare istanza tutti i docenti ancora iscritti ai percorsi abilitanti? Da catania.liveuniversity.it
Concorso docenti PNRR3: chiarimenti su iscrizione con riserva ex art. 13, titoli di accesso e altri titoli. RISPOSTE AI QUESITI - Compilazione domanda di accesso al concorso PNRR3: sono tanti gli aspetti ai quali prestare attenzione entro il 29 ottobre. Riporta orizzontescuola.it
Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Lo riporta ticonsiglio.com