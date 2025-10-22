Concorso docenti PNRR3 | iscrizioni entro 29 ottobre Scarica l’e-book di Lalla con le istruzioni sui titoli di accesso Scopri come averlo gratuitamente

Pubblicati i bandi delle procedure concorsuali PNRR 3 destinate al reclutamento di personale docente per tutte le scuole di ogni ordine e grad0, DDG n. 29392925 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. In entrambi i bandi è possibile candidarsi sia per posto comune che sostegno, se in possesso dei . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it