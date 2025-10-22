Concorso della biblioteca comunale Premio letterario ’Scelto da noi’ Selezionati i cinque libri finalisti
Entra nel vivo la 32° edizione del premio letterario ’Scelto da noi’ organizzato e promosso dalla biblioteca comunale. Le docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Don Curzio Breschi di Massa Marittima hanno selezionato i libri finalisti tra tutti quelli inviati dalle case editrici e candidati in concorso. Tra ottobre e aprile i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria li leggeranno per decretare il vincitore. Da quest’anno al classico premio ’Scelto da noi’ dedicato alle ultime due classi della scuola primaria si affianca un’edizione Junior di opere illustrate, pensata per i bambini dai 3 ai 5 anni delle classi della scuola dell’infanzia che per la prima volta saranno chiamati ad esprimere delle preferenze individuando il libro vincitore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
