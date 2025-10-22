Concorso autisti scuolabus Monreale PA | bando per 2 posti
Nuove opportunità di lavoro in Sicilia. Il Comune di Monreale (Palermo) ha indetto un concorso per autisti scuolabus. La selezione pubblica prevede l'assunzione di due risorse con contratto a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi è richiesta la licenza media e la patente D con CQC. Le domande devono essere inviate entro il 30 ottobre 2025 tramite il portale inPA.Requisiti generali e titoli di studio richiestiPossono partecipare al concorso per autisti di scuolabus del Comune di Monreale i candidati che soddisfano i requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego. È necessaria la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'UE, secondo i termini dell'articolo 38 del D. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
