Concorsi pubblici 2025 | pubblicati bandi per 37 posti da funzionario in area tecnica e informatica

La Direzione risorse umane del Comune di Firenze ha pubblicato sei bandi per altrettanti concorsi pubblici e un totale di 37 posti da funzionario in area tecnica e informatica. Il bando con più posti è quello che riguarda le assunzioni di 16 funzionari informatici; altri dieci posti sono riservati a funzionari tecnici ingegneri delle infrastrutture. Ulteriori due posti sono assegnati nel bando da funzionario tecnico ingegnere impiantista, mentre tre posti ciascuno sono da coprire come funzionario ambientale, tecnico ingegnere idraulico ambientale e funzionario economico e finanziario. Tutti i bandi prevedono assunzioni nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a orario pieno. 🔗 Leggi su Lettera43.it

