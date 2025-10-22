Concorsi PNRR 3 docenti | per problemi legati al pagamento del bollettino rivolgersi all’assistenza Pago In Rete

Sono stati pubblicati i bandi per le nuove procedure concorsuali PNRR 3, finalizzate al reclutamento di personale docente nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Orizzonte Scuola. . Sono stati pubblicati i bandi dei concorsi PNRR 3 per l’assunzione di docenti nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con disponibilità di posti comuni e di sostegno. Le candidature sono possibili fino al 29 ottobre tramite la piattafor - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi docenti PNRR 3: requisiti, riserve e scadenze per infanzia, primaria e secondaria https://catania.liveuniversity.it/2025/10/16/concorsi-docenti-pnrr-3/… - X Vai su X

Concorso docenti PNRR 3, posto comune e sostegno: tabelle titoli, requisiti e non solo. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Mercoledì 22 ottobre alle 15:00 - Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza realizzato dalla redazione di Orizzonte Scuola, in diretta su Facebook e YouTube. Come scrive orizzontescuola.it

Il concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Scrive ticonsiglio.com

Come fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Si legge su ticonsiglio.com