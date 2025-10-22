Concorsi PNRR 3 docenti | per problemi legati al pagamento del bollettino rivolgersi all’assistenza Pago In Rete

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati pubblicati i bandi per le nuove procedure concorsuali PNRR 3, finalizzate al reclutamento di personale docente nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR 3, posto comune e sostegno: tabelle titoli, requisiti e non solo. QUESTION TIME con Quattrocchi. LIVE Mercoledì 22 ottobre alle 15:00 - Nuova puntata di Question Time, il format di consulenza realizzato dalla redazione di Orizzonte Scuola, in diretta su Facebook e YouTube. Come scrive orizzontescuola.it

concorsi pnrr 3 docentiIl concorso PNRR 3 è aperto anche ai Diplomati: prorogato al 2026 l’accesso con Diploma ai concorsi per Docenti - Il concorso PNRR 3 per docenti è aperto anche ai diplomati per i posti di Insegnante Tecnico Pratico (ITP). Scrive ticonsiglio.com

concorsi pnrr 3 docentiCome fare domanda per il Concorso PNRR 3 Docenti: ecco la Guida ufficiale del Ministero dell’Istruzione e tutti i passaggi - Il Ministero dell'istruzione ha pubblicato le istruzioni per la compilazione della domanda per il concorso PNRR 3 per docenti. Si legge su ticonsiglio.com

