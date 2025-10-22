Concorrenza di Cina e Corea e stop al gas russo | così la chimica olandese ha perso il 20% in tre anni

La crisi dell’industria chimica olandese si sta manifestando in tutta la sua ampiezza e mostra uno spaccato di quello che potrebbe essere un futuro di crisi per le produzioni europee in un quadro di competizione globale sempre più calda. L’assalto alla chimica olandese. Il combinato disposto tra la concorrenza delle aziende cinesi e coreane da un lato e i prezzi crescenti dell’energia legati all’esaurimento della produzione nazionale di gas e alla riduzione delle entrate di gas naturale liquefatto russo dall’altro hanno chiuso in una morsa un’industria che contribuisce con il 16% del totale all’export del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

