Concorrenza agguerrita per Rayan | il Milan ha un alleato | CMIT

Il talentino brasiliano sta facendo benissimo al Vasco da Gama e piace alle big europee Grazie alla rete nel derby contro il Fluminense,  Rayan  ha messo a segno il suo sedicesimo gol stagionale, di cui undici in campionato. Finito già dalla scorsa estate nei radar di  Milan  e  Roma, l’attaccante 19enne sembra destinato a lasciare il  Vasco da Gama  tra gennaio e la prossima estate. Rayan (ANSA FOTO) – calciomercato.it Non munito di passaporto comunitario, il mancino di Rio de Janeiro non potrebbe essere tesserato in inverno dal club giallorosso, mentre per i rossoneri questa ostativa non esiste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

