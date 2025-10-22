Conclusi i lavori a Clauzetto riapre in anticipo la strada della Val Cosa

Pordenonetoday.it | 22 ott 2025

La strada regionale 22 della Val Cosa torna di nuovo a essere percorribile dalle auto. A seguito degli ultimi interventi per la messa in sicurezza dell'area vicina alla frana, la strada è stata chiusa per permettere la sistemazione della carreggiata. La conclusione dei lavori doveva essere. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

