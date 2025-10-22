Concessioni edilizie a Bologna l’inchiesta si allarga ‘Spuntano’ altri 5 eco mostri
Bologna, 22 ottobre 2025 – Inchiesta sull’urbanistica, mentre procedono le verifiche della polizia giudiziaria (indagine coordinata dalla pm Anna Sessa), con tanto di sopralluoghi nei palazzi citati nell’esposto presentato a dicembre da sette comitati, spuntano altri cinque nuovi ‘mostri urbani’ – così vengono definiti dai residenti, che continuano a farsi avanti. E si valuta un nuovo esposto per questi cinque ‘nuovi’ palazzoni in vari punti della città: il comparto ex scuole Ferrari in via Toscana (edificio di 8 piani al posto della scuola di due piani), via Scandellara (palazzi residenziali alti fino a 12 piani al posto della campagna), il comparto ex Tre Stelle tra via Rimesse e via Cavalieri (un edificio a L di 8 piani per 533 posti letto destinato a studentato al posto di un capannone di solo piano terra), via Renato Fava (edificio di 8 piani al posto di un capannone solo piano terra), comparto Ex Mercatone Uno di via Stalingrado (realizzazione di un complesso residenziale, altezza prevista 24 metri). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
