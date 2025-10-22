Concessioni balneari il Pd | il governo continua a rinviare e lascia i territori senza certezze

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La partita delle concessioni balneari resta uno dei dossier più caldi per la costa emiliano-romagnola. La risposta dell’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni all’interrogazione presentata dai consiglieri regionali romagnoli lo scorso agosto fotografa con chiarezza una situazione ferma. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

concessioni balneari pd governoBalneari. Il Gruppo Pd in Regione: “Governo immobile e territori senza certezze” - La partita delle concessioni balneari resta uno dei dossier più caldi per la costa emiliano- Lo riporta chiamamicitta.it

concessioni balneari pd governoDe Pascale all’attacco: “Il Governo ha tradito i balneari” - "La grande promessa fatta ai balneari dal Governo è una promessa già tradita. chiamamicitta.it scrive

concessioni balneari pd governoIl PD riminese non ha una linea comune sui balneari, ma governa i Comuni balneari - Romagna De Pascale appiate a quelle del ministro Salvini hanno svelato una ferita aperta da sempre all'interno del PD riminese (e non solo): sulle ... Scrive riminiduepuntozero.it

Cerca Video su questo argomento: Concessioni Balneari Pd Governo