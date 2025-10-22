Concerto benefico con il duo Picone-Ruscelli
Il Lions Club Forlì Valle del Bidente, presieduto da Paolo Dell’Aquila e l’Associazione Futura aps, presieduta da Tommaso Venturelli, continua la raccolta fondi per l'acquisto di un ecografo da donare all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Dopo aver messo a disposizione 4 mila euro, il Club. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
