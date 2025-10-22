Concerto al Castello di Gesualdo | Dialogo in Bianco e Nero
Domenica 26 ottobre, alle ore 18:30, il suggestivo Castello di Gesualdo farà da cornice a un evento musicale di rara intensità: “Dialogo in Bianco e Nero”, un concerto per due pianoforti che vedrà protagonisti i talentuosi musicisti Marco Palumbo e Natalino Palena.L’iniziativa, a ingresso libero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Not(t)e in Jazz – Concerto benefico al Castello di Piovera Sabato 25 ottobre, ore 21 Antica officina del Castello di Piovera (AL) Il fascino senza tempo del Castello si unisce alla musica e alla solidarietà in una serata dal cuore grande. “Not(t)e in Jazz” è - facebook.com Vai su Facebook
Il concerto della Fanfara della Polizia di Stato al Castello di Santa Severa - Il tradizionale appuntamento musicale nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, con un concerto della Fanfara della Polizia di Stato alla presenza del Questore di Roma Roberto Massucci. ilgiornale.it scrive