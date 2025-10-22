Concerto al Castello di Gesualdo | Dialogo in Bianco e Nero

Domenica 26 ottobre, alle ore 18:30, il suggestivo Castello di Gesualdo farà da cornice a un evento musicale di rara intensità: “Dialogo in Bianco e Nero”, un concerto per due pianoforti che vedrà protagonisti i talentuosi musicisti Marco Palumbo e Natalino Palena.L’iniziativa, a ingresso libero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it