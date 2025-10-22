Concerti in Villa | la pianista Moira Michelini a Villa de Claricini Dornpacher

Udinetoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano gli appuntamenti musicali Concerti in Villa, organizzati da Fondazione de Claricini Dornpacher con Accademia di Studi pianistici Antonio Ricci e in programma nella storica dimora seicentesca di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale.Protagonista sarà, venerdì 24 ottobre con. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

