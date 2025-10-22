Conceicao è il re dei super-sub | in Champions segna solo dalla panchina come Baggio E verso Real Madrid Juve…

Conceicao, che record: 4 gol in Champions con 3 maglie diverse (Ajax, Porto e Juve), tutti da subentrato. Un’arma letale, un “dodicesimo uomo” che in Europa è quasi una sentenza. Francisco “Chico” Conceicao, il talento portoghese che sta facendo sognare i tifosi della Juventus, detiene un record molto particolare in UEFA Champions League, che lo affianca a una leggenda del calcio italiano e bianconero. Come riporta Opta, l’esterno d’attacco classe 2002 ha una statistica unica: ha segnato quattro gol nella massima competizione europea, e li ha realizzati tutti partendo dalla panchina. Una tradizione da “spacca-partite” iniziata ben prima del suo arrivo a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

