Con un altro calendario saremmo primi al 100% | la Juve non vince da più di un mese e Tudor dà la colpa al sorteggio

“Senza gli errori di Verona e con un altro sorteggio saremmo stati primi. È così al 100% “. In estrema sintesi è questa l’analisi di Igor Tudor – intervenuto in conferenza stampa prima del match di Champions League contro il Real Madrid – sul momento difficile che sta vivendo la sua Juventus tra campionato e impegni europei. I bianconeri non vincono da sei partite tra Serie A e Champions League: l’ultima vittoria risale al 13 settembre, 4-3 contro l’Inter al termine di una partita folle. Da lì sono arrivati cinque pareggi e una sconfitta, quella per 2-0 nell’ultima giornata contro il Como di Fabregas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con un altro calendario saremmo primi al 100%”: la Juve non vince da più di un mese e Tudor dà la colpa al sorteggio

