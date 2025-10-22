Con Te Napoli | L’Europa dei diritti non può tollerare discriminazioni
Il Comitato Con Te Napoli ha diramato un comunicato. Con esso condanna quanto accaduto ad Eindhiven prima del match tra la squadra locale ed il Napoli. 241 tifosi partenopei, infatti, non hanno potuto assistere al match pur non avendo commesso nessuna violazione di legge. Molti di essi hanno addirittura ricevuto il foglio di via. Con Te Napoli, profonda indignazione per i fatti di Eindhoven. Di seguito come esordisce il comunicato del Comitato a firma del Presidente Luigi Iaquinta, degli avvocati Pasquale e Giuseppe Lauri e dell’avvocato Mario Stanzione. “Il Comitato Con Te Napoli esprime profonda indignazione per quanto accaduto ad Eindhoven, dove 241 cittadini napoletani, partiti per assistere a un evento sportivo, sono stati fermati e trattenuti preventivamente, senza che alcuno di loro avesse commesso atti di violenza o vandalismo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
I tifosi del Napoli meritano rispetto in Italia ed in Europa, ciò che è accaduto in Olanda o accade spesso in giro per gli stadi Italiani, è una vergogna per lo sport, per il Calcio, soprattutto per noi Cittadini tifosi e per la nostra #Napoli . - facebook.com Vai su Facebook
